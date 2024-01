Pallanuto A2. Rari-Bogliasco, scontro al vertice tra due big

Uno scontro al vertice della pallanuoto maschile. Oggi con inizio alle ore 18 alla piscina Nannini di Bellariva va in scena Rari Nantes Florentia-Bogliasco, la sfida fra le due squadre al comando del girone nord della serie A2, entrambe a punteggio pieno dopo le prime sette partite di campionato. Anche i numeri confermano la superiorità delle due formazioni rispetto a tutte le altre: la Florentia, infatti, vanta il miglior attacco e la miglior differenza reti (+34), con 93 gol realizzati e 59 subiti, il Bogliasco, invece, la miglior difesa, con appena 55 reti al passivo.

Fiorentini e liguri hanno l’obiettivo dei tre punti per staccare l’avversaria e avviare la corsa verso la promozione in A1: traguardo, questo, che per i biancorossi rappresenterebbe la rivincita rispetto a un anno fa quando la massima serie sfumò (13-10) a Camogli nella finalissima dei play off promozione cui fece seguito uno strascico di polemiche per presunti errori arbitrali a suo danno. Tranne l’olandese Tim De May, convocato nella propria Nazionale agli Europei in Croazia, tutti gli altri biancorossi sono a disposizione del coach Minetti, per il quale la partita di oggi ha anche il sapore del derby viste le sue origini bogliaschine.

Domani alle 14,45 alla piscina Pasetto di Ancona contro la squadra di casa inizia invece il campionato della squadra femminile che, smaltita la delusione per la retrocessione in A2 cerca anch’essa di risalire.

f. m.