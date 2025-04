Pamela Malvina Noutcho Sawa difende il titolo Europeo EBU dei pesi leggeri alla Bondi Arena

Il ring alla Bondi Arena di Ferrara è pronto, Pamela Malvina Noutcho Sawa lo è ancora di più. La pugile-infermiera scalpita per tornare tra le sedici corde nella prima difesa volontaria del titolo Europeo EBU dei pesi leggeri. La bolognese affronterà Martina Righi, più volte fronteggiata nella preparazione ai vari match e ora avversaria "vera" per cercare di proseguire la scalata internazionale tenendosi ben stretta tra le mani quella cintura conquistata lo scorso ottobre in una Unipol Arena surrealmente vuota. Quella sera l’alluvione che ha fatto soffrire Bologna e i territori metropolitani avevano lasciato il pubblico fuori dal palazzetto e così quella di questa sera sarà per Pamela Malvina anche un’occasione per riabbracciare coloro che l’hanno sempre sostenuta. "Finalmente ci siamo – racconta l’allieva di Alessandro Dané alla Bolognina Boxe – è la prima volta che difendo un titolo. Sono molto carica perché ora devo dimostrare di essere meritevole di questa cintura. Dovrò difenderla da un’avversaria fantastica che conosco bene. E questo mi spaventa perché mi conosce e sa quali sono i miei punti deboli. Abbiamo lavorato proprio per limare alcuni difetti, migliorare la velocità e offrire qualcosa di nuovo per sorprendere la mia avversaria. Voglio far vedere di non essere la solita Pamela, di essere cresciuta ancora".

Malvina poi dedica come sempre parole speciali a chi la seguirà da bordo ring: "Voglio dare spettacolo, spero che vengano moltissime persone. E’ anche una sorta di derby Emilia-Romagna e Toscana. un’occasione speciale per ringraziare tutte quelle persone che mi sono state sempre vicino, anche quando non sono potute venire a vedermi dal vivo e magari hanno sofferto da casa. Ora potranno esserci e questo sarà una motivazione ulteriore a fare bene". La vittoria infatti sarebbe importantissima per puntare definitivamente alla corona mondiale. Che questo sia l’obiettivo finale del lavoro quotidiano della Bolognina per Pamela non è mai stato un segreto, quanto meno per l’angolo di Malvina, con Dané che ha sempre spronato la sua allieva. Toccherà ora alla trentaduenne ancora imbattuta scrivere un nuovo capitolo della sua storia vincente portando nuovamente sul ring le sue qualità e la sua fame che fino ad oggi non hanno lasciato scampo alle avversarie.

Gianluca Sepe