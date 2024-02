Parakarate. Il Ki Oshi fa festa. Quanti successi a Ostia

Due ori e un bronzo è l’eccellente bottino del Ki Oshi di Vignola agli Italiani Assoluti di Kata e Kumite di karate che si sono svolti a Ostia. La società vignolese ha brillato nel parakarate, in cui erano al via 59 atleti e 25 società da tutta Italia: i ragazzi preparati dal maestro Antonio Guarro, hanno portato a casa il titolo tricolore nella categoria K20 Juniores con Chiara Canali e nella categoria K20 Esordienti-Cadetti con Filippo Liuzzi, mentre Daniela Tatiana Ricci si è mesa al collo il bronzo nella categoria K20 Juniores. Per i ragazzi del Ki Oshi oltre alle medaglie è arrivato anche il passaggio alla cintura nera Primo Dan, bottino che ha permesso di raggiungere il 5° posto di squadra a livello nazionale.