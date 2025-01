La Passeggiata della Befana a Santa Maria a Colonica

Prato, 6 gennaio 2025 – Un entusiasmo travolgente ha animato la periferia di Prato in occasione della 33ª edizione del Trofeo Rodolfo Boschi, svoltasi presso il circolo di Santa Maria a Colonica. Con oltre 200 partecipanti, l’evento ha registrato una partecipazione sorprendente, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli appassionati di corsa su strada non competitiva. I percorsi, di 14, 10 e 5 chilometri, hanno attraversato gli splendidi paesaggi della campagna limitrofa, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica tra natura e sport.

L’organizzazione impeccabile è stata garantita dalla P.A. Prato Sud CDO, che ha curato il servizio sanitario, operando sotto l’egida della UISP di Prato. Non poteva mancare l’occhio attento della solidarietà: il servizio fotografico, a cura della ETS "Regalami un sorriso", ha immortalato i momenti più emozionanti, contribuendo a sostenere la causa benefica che anima ogni iniziativa dell’associazione. Un evento che non solo celebra la passione per lo sport, ma ribadisce il valore della comunità e della solidarietà, rendendo la Passeggiata della Befana un’occasione indimenticabile per tutti i partecipanti.