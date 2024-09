Passeggiata Panoramica a Quarrata, foto e vincitori della 48esima edizione

Quarrata (Pistoia), 22 settembre 2024 – Quasi seicento podisti hanno dato vita alla quarantottesima edizione della ‘’Passeggiata Panoramica’’ di km 15,800 e organizzata dalla Podistica Quarrata con la collaborazione della Uisp provinciale di Pistoia e il patrocinio dell’amministrazione comunale di Quarrata.

La gara ha avuto il suo svolgimento sulle colline adiacenti la città del mobile per poi concludersi al centro della cittadina della piana pistoiese. La vittoria assoluta è andata al fiorentino Lorenzo Castro (Gruppo Sportivo Maiano Fiesole) che conclude la gara in 55’20’’ staccando di 1’51’’ il secondo arrivato, Francesco Novi (Il Fiorino), e di 2’08’’ Enrico Ricca Podistica Quarrata. Il rappresentante della Montelupo Runners Lorenzo Fantoni si aggiudica la categoria veterani, davanti ad Alessio Papi ( I Risubbiani Prato) e Gianfranco Ciccone (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane).

Said Er Mili (Individuale) si aggiudica la Categoria veterani argento, secondo si classifica Claudio Casalini (Il Ponte Scandicci) e terzo Alberto Galligani (Atletica Montecatini). Nei Veterani oro successo per Rinaldo Bolognesi (Atletica Vinci), secondo posto per Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia) e terzo Stefano Balestri, compagno di società del primo classificato.

La categoria donne vede un doppietta del Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) con Giada Abbatantuono al primo posto e Simona Carradossi seconda, terzo posto per Stefania Palmieri (Silvano Fedi Pistoia). Ancora Damiana Lupi (Atletica Vinci) sul podio più alto nella categoria donne veterane davanti a Gianna Secci (Orecchiella Garfagnana) e Silvia Moretti (Il Fiiorino).

Antonella Sassi (Atletica Valdelsa) ottiene il primo posto nella categoria donne veterane argento su Patrizia Fera (Montecatini Marathon) e Patrizia Franchi (Gruppo Podistico Cai Pistoia).

La classifica per società se l’aggiudica la Podistica Pratese con 32 iscritti, seguono nell’ordine,Podistica Prato Nord e Silvano Fedi Pistoia con 23.

Patrizio e Patrizia Manetti, pilastri della Podistica Quarrata, hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, avendo i podisti lodato sia il percorso che l’organizzazione dei ristori e dei premi. L’evento, patrocinato dal Comune di Quarrata e organizzato sotto l’egida della UISP, ha visto anche il contributo della ETS Regalami un sorriso per la documentazione fotografica, confermando così l'importanza sociale e benefica di questa manifestazione.

A cura di Giancarlo Ignudi