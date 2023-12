Passione motori. Semeraro-Viganò, coppia da rally: "La sfida del 2024? Il Marocco»

Ha archiviato onorevolmente l’ultima gara del 2023, che per lui è un appuntamento obbligatorio. Paolo Semeraro, delle 32 edizioni del Rally del Ciocchetto, ne ha saltate solo due. Quest’anno, per la terza volta consecutiva, nella competizione che si svolge in provincia di Lucca ha avuto come navigatrice Giuditta Viganò. L’equipaggio monzese, partito senza particolari ambizioni, ha infine conquistato la seconda piazza nella classe RA5H e si è piazzato al 54° posto nella graduatoria assoluta. Risultati tanto più confortanti in quanto ottenuti con una vettura non potentissima, una Suzuki Swift Sport Hybrid. La macchina del team Gliese Engineering è stata assistita dalla PFA Motorsport. "Il piazzamento – riconosce Semeraro, che è anche il direttore sportivo della scuderia A.C. Racing di Brescia – ci soddisfa. Perché per me la partecipazione al Rally del Ciocchetto è una specie di festa. Abbiamo corso tutto l’anno pensando alla classifica. Al Ciocchetto, invece, abbiamo gareggiato senza grandi pressioni". "Il bilancio di quest’anno – aggiunge – è positivo anche per quanto ottenuto al Trofeo Suzuki. Ci siamo imposti nella Classe T2 e siamo arrivati terzi nella classifica generale". Per quanto riguarda il 2024, Paolo e Giuditta vorrebbero tornare al Maroc Challenge. "Ma una gara così impegnativa non la puoi improvvisare".

G.G.