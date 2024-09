Pattinaggio artistico. Al ’Memorial Balestri’ gli atleti di Bondeno fanno il pieno: ottavo posto ai nazionali

Dopo due intense settimane di gare a Misano Adriatico, l’Asd Pattinaggio Artistico di Bondeno guadagna un

eccellente ottavo posto su 168 posizioni nella classifica generale delle società nel campionato nazionale di Pattinaggio Artistico, ’Memorial Sandro Balestri’. Ben 23 gli atleti in gara per la società matildea, alcuni dei quali impegnati nella doppia specialità, che con tanto impegno hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo sotto la guida degli allenatori Manuel Santulini, Guido Mandreoli, Alessia Orsi e con il supporto delle allenatrici Flavia Vincenzi, Martina Guandalini, Asia Ciccacci, Manuela Lodi, che hanno dato continuità alla loro preparazione anche nei mesi estivi. Grandi soddisfazioni sono arrivate dalla Solo Dance con Gaia Ranuzzi, Alice Squarzola, Marika Pirani, Linda Rizzati, Irene Teodori, Elisa Bennati, Martina Guandalini, Lisa Mazzoni che hanno fatto il pieno di medaglie conquistando il quinto posto assoluto nella classifica di specialità. Nelle prime giornate di gare promozionali di Artistico sono scesi in pista, pieni di

energia e di emozione, Anna Gessi, Erin Pola, Aria Verri, Emma Antonioni, Ginevra Zanutto, Ilaria Manferdini, Aurora Botti, Arianna Baruffaldi, Martina Votadoro, Federico Ferri, che con le loro performance hanno regalato grandi soddisfazioni nonostante alcuni di essi fossero alla loro prima competizione a livello

nazionale, per poi lasciare spazio ad Asia Andrea Borghesi, Giorgia Forti, Sara Giordo, Gaia Ranuzzi, Elisa

Bennati, Alice Squarzola, Martina Guandalini, Irene Teodori nelle gare di livelli, con le quali il medagliere del

Pattinaggio Bondeno si è ulteriormente arricchito.