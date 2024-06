Pattinaggio Corsa Bronzo per la Mens Sana ai Campionati Italiani

La Mens Sana Pattinaggio Corsa conquista il bronzo ai Campionati Italiani Assoluti su strada. Tante medaglie conquistate, ma a trascinare i biancoverdi in vetta è stata Sofia Paola Chiumiento che su quattro sfide ha conquistato quattro ori. Nella categoria Assoluti bronzo per Gabriele Cannoni; nella Juniores altro bronzo per Guglielmo Lorenzoni, negli Allievi argento per Pietro Giannettoni e nella gara team sprint, categoria Allievi, argento per Guglielmo Lorenzoni e Tommaso Marzucchi e oro a Matilde Cherubini e a Chiumiento. La squadra biancoverde era composta da Chiumiento, Giulia Mattii, Pietro Giannettoni, Riccardo Lomagistro, Tommaso Marzucchi, Borges Braian, Guglielmo Lorenzoni, Marco Pieraccini, Emma Casasole, Matilde Cherubini, Emma Meucci, Margherita Minghi, Mia Riccio, Chiara Rosucci, Giulia Serafin, Lucrezia De Palma, Chiara Orlandini, Giorgia Valanzano, Gabriele Cannoni, Remon Kwant, Tommaso Fantini, Ilaria Manganelli, Benjamin Vogt e Diego Martin Cerrito.