Pattinaggio Corsa: Mondiali a Montesilvano. Duccio Marsili è medaglia d’oro nei 1000 metri in linea

Non tarda ad arrivare il risultato più atteso dei Campionati Mondiali di Pattinaggio Corsa, che si stanno svolgendo a Montesilvano, in provincia di Pescara. L’atleta della sezione pattinaggio corsa della Polisportiva Mens Sana 1871 Duccio Marsili (nella foto) ha conquistato la medaglia d’oro nella 1000 metri in linea, al termine di una gara al cardiopalma, con il campione biancoverde che dal quarto posto, con una traiettoria da vero professionista, riesce a recuperare la prima posizione tagliando per primo il traguardo. Marsili non si ferma qua e continua la sua caccia all’oro con una gara stellare nei 500 metri sprint e con una prestazione corale nella staffetta americana, categoria che non vedeva la medaglia d’oro dal 2008. Anche il secondo classificato è azzurro, ovvero Vincenzo Maiorca che sale sul secondo gradino del podio appena dietro al compagni di nazionale. E’ stata un’altra giornata di successi per i anche per gli altri atleti della Polisportiva Mens Sana impegnati con i Mondiali. Doppia gioia incredibile anche per Sofia Paola Chiumiento, giovane prodigio della Nazionale, che conquista la medaglia d’oro nella 500 metri sprint, confermandosi campionessa junior e un argento nella 1000 metri sprint. Bene anche la compagna, Rita de Gianni, che alla prima gara mondiale, con grande lucidità, riesce a conquistare il bronzo nella 500 metri sprint e un ottimo settimo posto in classifica nella 1000 metri sprint. Gabriele Cannoni, invece, nei panni del gregario, tira la volata finale al compagno azzurro, portandolo al successo nella 10000 metri a punti. Con un bottino formidabile si concludono le gare su pista, adesso la parola passa alle prove su strada. Nella prima giornata di sabato erano invece andati a medaglia Sofia Paola Chiumiento, Guglielmo Lorenzoni e Duccio Marsili con rispettivamente una medaglia d’oro, un secondo gradino del podio e una medaglia di bronzo alla prima occasione utile.