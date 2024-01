Pattinaggio Grandi risulati per la società nelle varie discipline. Domani ciclocross e tennis protagonisti. Polisportiva Sieci, Perini e Magnelli che stelle

Polisportiva Sieci, un anno ricco di successi. Nel galà ‘The Best 2023’, a San Rocco a Pilli, Giada Perini e Aurora Magnelli sono state premiate dal Comitato Fisr Toscana per gli ottimi risultati raggiunti nel 2023. Giada si è classificata al terzo posto alla Coppa Europa di Pattinaggio Artistico a Rotelle nella disciplina degli Obbligatori; terzo posto anche per Aurora al campionato italiano. Entrambe seguite con passione dall’istruttore Giacomo Breschi. Tanti i risultati di prestigio nelle altre discipline praticate dalla Polisportiva che vanta oltre 500 atleti tesserati, dei quali circa 300 minorenni.

Di spicco è stata anche la convocazione nel Sei Nazioni Under 20 di rugby di Riccardo Bartolini che ha giocato in Polisportiva Sieci fino a 17 anni, dove ha ottenuto, grazie alla sua bravura e alla sua passione, l’ammissione alle Accademie Federazione Rugby e da lì la convocazione in nazionale. La Polisportiva sta sviluppando l’esperienza dello sport integrato, con rilevanza sociale, fatta nel rugby e anche in altre discipline come il pattinaggio e la pallavolo.

E domani l’attività riprende alla grande con due appuntamenti di rilievo: gara di ciclocross e mountain bike valida per il trofeo ‘Florence Supercross’ e torneo di tennis 3° memorial Daniele Pistoia Under 18, con organizzazione curata dal maestro Duccio Caramelli e dal capo sezione Ubaldo Braccini.

"Vogliamo essere un punto di riferimento per il territorio. Mai come quest’anno - afferma il presidente Daniele Donnini - abbiamo ottenuto eccellenti risultati, sia dal lato sportivo che sociale.La Polisportiva Sieci si occupa di sport, ma anche di inclusione sociale, di inserimento di persone con disabilità. Abbiamo progetti contro le discriminazioni di ogni tipo, come l’omofobia ed il razzismo. Nel settore rugby è stato da tempo sviluppato il Progetto Rugby Inclusivo per ragazzi e adulti con disabilità. Da questa esperienza nasce il campionato All Stars Rugby Integrato. Altre discipline praticate in Polisportiva si stanno aprendo a questa esperienza".

