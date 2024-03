Pattinaggio in-line corsa. Dario Rossi, doppio podio tricolore. Hockey Empoli bene a Pescara

La squadra pattinaggio in line corsa dell’Hockey Empoli si è ripetuta. Dopo i buoni risultati colti con gli Allievi Andrea Margiotta e Mattia Di Bari, piazzatisi entrambi a metà classifica nelle prove Giro a Cronometro e 1000 metri Sprint, i ’ciuchini volanti’ hanno ottenuto buoni risultati anche ai campionati italiani indoor della categoria Ragazzi, andati in scena al pattinodromo “Ex” Gesuiti“ di Pescara. Nel Giro a Cronometro ottimo secondo posto per Dario Rossi, mentre Christian Ciampalini ha chiuso con un comunque onorevole decimo posto. Affamato di medaglie, Rossi si è poi ripetuto nella distanza del Giro e Mezzo Sprint dove, dopo una semifinale in recupero a causa di una scivolata alla penultima curva, centra il bronzo. Tanta amarezza, invece, nella finale della staffetta “Americana”, dove dopo un bel testa a testa con Cremona e Cantù, la squadra empolese composta da Rossi, Ciampalini e Alberto Colella si è vista eliminare a meno di due giri dalla conclusione per un cambio avvenuto di poco fuori dall’area apposita, chiudendo così in quinta posizione.

Buone prestazioni sono arrivate anche dalla categoria femminile, con Eleonora Bagnoli che ha mancato per pochissimo la qualificazione alla semifinale della 3000 metri a Punti, mentre sia Gioia Senesi che Roberta Ciabrelli si sono piazzate a metà del gruppo sia nella 1 giro e mezzo sprint che nella 3000 a Punti. Infine, 32esimo posto per la staffetta “Americana“ femminile formata dalle stesse Bagnoli, Ciabrelli-Senesi.

Si.Ci.