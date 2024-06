Pattinaggio, Viola Libera e Carlotta Romagnoli sugli scudi. Due titoli nazionali per la Pattinatori Estensi

La Pattinatori Estensi nel clou

della stagione sportiva stupisce

ancora con ottimi risultati su tutti i fronti competitivi, a partire dalle prime gare della fase conclusiva del Campionato Nazionale UISP Skating Fest 2024, che hanno portato alla conquista di ben due titoli nazionali nel settore Solo Dance da parte delle atlete esordienti in tale disciplina. Viola Libera, classe 2009, si è aggiudicata la prima medaglia d’oro che l’ha incoronata campionessa nazionale di categoria Uisp Dance A Plus e Carlotta Romagnoli è diventata campionessa nazionale di categoria Uisp Dance D Plus; stessa categoria per Martina Fregnani che ha ottenuto la medaglia di bronzo. A pochi giorni di distanza, Martina Fregnani, instancabile professionista, ha eseguito anche un’ottima performance di Libero nella categoria Master femminile aggiudicandosi una buona posizione in classifica. Altra medaglia di bronzo per Nina Cassone nella categoria Uisp Dance Allievi Plus, seguita da Mia Cassone, sesta classificata nella stessa categoria. Ottima prestazione anche per Annica Marsico, quarta classificata nella categoria Uisp Dance B Plus.

Non sono mancate riconferme per le atlete che hanno gareggiato nella categoria Uisp Superdance Diamond, Linda Milani e Greta Frabetti, che hanno concluso il primo campionato di stagione in maniera eccellente.

Alla pari i risultati riportati nel settore artistico, a cominciare dalla fase regionale del Trofeo FISR giovani promesse, che ha visto Annica Marsico conquistare il titolo di campionessa regionale di categoria Giovani Promesse 4 - 2008. Ancora una medaglia per Nina Cassone, argento nella categoria Giovani Promesse 5 - 2011/12, mentre Mia Cassone ha concluso con un buon piazzamento nella classifica delle Giovani Promesse 4 - 2011/12. Grande soddisfazione anche al campionato nazionale Uisp Formula UGA per le giovanissime e promettenti atlete Sveva Toselli, che ha gareggiato nella categoria Uga Bianco Basic anno 2014, e Vittoria Biasini, Elisavittoria Luku e Irene Incandela, che hanno riportato buoni risultati nella categoria Uga Bianco Basic anno 2013.