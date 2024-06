Baseball. UnipolSai a Grosseto. Un Herrera in più per blindare le prime posizioni

Tre gare allo Jannella di Grosseto contro il fanalino di coda Bbc. Ma Daniele Frignani (nella foto Schicchi) è un tecnico troppo scafato per fidarsi dei maremmani. Lele sa che Grosseto ha messo sotto San Marino una settimana fa e, oggi e domani, non sarà facile.

Si comincia stasera alle 20,30: sul monte di lancio, per i campioni d’Italia, salirà Marc Civit. Il mancino spagnolo è cresciuto in modo esponenziale: deve mantenere questo livello fino alla fine, perché la Fortitudo, che vorrebbe arrivare in fondo, a bisogna dell’imprevedibilità del mancino. Domani, sempre a Grosseto, si giocherà alle 16,30 e alle 20,30. La gara pomeridiana è quella riservata ai lanciatori italiani: toccherà a Pippo Crepaldi e Alex Bassani.

In serata, invece, Eduar Lopez potrebbe essere rilevato dal cubano Frank Hernesto Herrera Camejo, 31 anni. Si tratta dell’ultima operazione di mercato firmata dal general manager della Fortitudo, Christian Mura. Questo trittico di gare potrebbe servire per blindare primo e secondo posto. In attesa del confronto con San Marino che servirà, una volta per tutte, a spiegare quale sarà la squadra che, nei playoff, partirà poi con il ruolo di ’favorita’.

Le altre gare: Parma-Macerata; San Marino-Bsc Grosseto.

La classifica: San Marino e UnipolSai Fortitudo Bologna 714 (15-6); Parma 571 (12-9); Macerata 524 (11-10); Bsc Grosseto 286 (6-15); Bbc Grosseto 190 (4-17).

a. gal.