Una domenica sul ring. Dodici match con Ferrara Boxe

Dodici incontri, con un occhio di riguardo al settore giovanile e a quello femminile. Sono questi gli ingredienti principali della riunione in programma domenica prossima presso la palestra di Ferrara Boxe in via Bologna 306, dove a partire dalle 16 il maestro Croce e i suoi collaboratori ospiteranno atleti provenienti da Emilia Romagna e Veneto. Il match tecnicamente più interessante metterà di fronte Claudio Pazi di Ferrara Boxe e Matteo Zocco di Bolognina Boxe. Riflettori puntati anche su Tamrat Ricciuti (Ferrara Boxe), che deve vincere tre match di fila per riuscire a staccare il pass per i campionati regionali Elite. Il programma completo: Emma Cardi (Boxe Guastalla)-Nikita Salvan (Boxe Albignasego), Manuel Simoni (Ferrara Boxe)-Riccardo Paulich (Boxe Albignasego), Ercole Vitiello (Edera Boxing Gym Ravenna)-Zoran Suljic (Pugilistica Padana), Clarissa Baglioni (Ferrara Boxe)-Giorgia Maddalosso (Boxe Albignasego), Marta Dalla Ca (Ferrara Boxe)-Lulia Nonkane (Seconds Out), Alessandro Pagliarani (Ravenna Boxe)-Yassir El Haman (Accademia Pugilistica Valconca), Electra Mormando (Ferrara Boxe)-Asia Ardizzoni (Boxe Le Torri), Tamrat Ricciuti (Ferrara Boxe)-Alireza Aazami (Boxe Guastalla), Giada El Okabi (Ferrara Boxe)-Gaia Zauli (Ravenna Boxe), Diego Chioatto (Ferrara Boxe)-Samuel Uhunmwangho (Edera Boxing Gym Ravenna).

Stefano Manfredini