Pentathlon moderno: Futura terza al campionato italiano. Pesaro è ai vertici

Ancora successi per l’Asd Futura Società Pesarese. La società si è classificata al terzo posto d’Italia al Campionato Italiano Assoluto di Pentathlon Moderno. Un applauso speciale alle atlete: Vittoria Casciaro, Sara Convertini, Nikola Sozzi e Francesca Casciaro, coordinate dal tecnico Joy Bugattelli per le discipline atletiche, e da Raffaele Secchi, per la quinta disciplina da Giovanni Miccoli e dalla maestra Evelina Langella per la Scherma.

Dopo due giorni intensi di gare, le ragazze pesaresi hanno dimostrato il loro talento in tutte le discipline del Pentathlon: nuoto, laser, scherma e la nuova disciplina Od.

"Il Pentathlon di Pesaro è tutto in rosa e l’ASD Futura PM si conferma una società forte e completa, ricca di competenze e passione – dice la presidente Adriana Fabbri –. Un sentito ringraziamento alle famiglie, ai tecnici e a tutti coloro che contribuiscono alla crescita delle nostre atlete. Insieme, continuiamo a sognare in grande".

b. t.