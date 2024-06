Pesca. Campionato italiano a coppie. Gherardi e Mantovani d’argento

Laura Gherardi e Martina Mantovani salgono sul secondo gradino del podio nel Campionato Italiano Femminile a Coppie di Carpfishing.

A memoria di cronista non si ricorda un titolo italiano di carpfishing così combattuto sino all’ultimo secondo di gara.

Per assegnare i tre gradini del podio non è bastato il punteggio gara, ma si è dovuti ricorrere ai piazzamenti ed infine al peso. Il campo di gara che ha ospitato le tre prove del Campionato Italiano a Coppie Femminile di Carpfishing è stato quello del bacino Enel di Pietrafitta, gestito per quel che concerne la pesca sportiva dalla Fipsas.

Tre gare tiratissime con un buon numero di catture portate alla pesa dalle concorrenti in gara.

Al segnale di fine, dell’ultima delle tre gare in programma, a dominare era l’incertezza, ed infatti alla esposizione delle classifiche i primi tre posti del Campionato sono occupati da tre coppie con le stesse penalità, nove per la precisione, e per stabilire l’assegnazione del titolo e delle medaglie si è dovuti ricorrere ai piazzamenti per quel che concerne il secondo e terzo posto e al peso per l’assegnazione del titolo.

Medaglia di bronzo per la coppia Chiara Mazzotti e Federica Mainetti del Carp Busters Team con 9 penalità fatte da due secondi e un quinto, medaglia d’argento per la coppia Laura Gherardi e Martina Mantovani del Ferrara Carp Team con 9 penalità fatte da un quinto, un primo e un terzo per un totale di 485,970 punti, titolo tricolore per la coppia Laura Barluzzi e Veronica Viviani del Fishing Accademy Maver con 9 penalità, fatte da un primo, un terzo e un

quinto ed un punteggio di 584,630 punti che valgono il titolo di Campioni d’Italia 2024.

