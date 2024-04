Pesca, cresce l’attesa dei calendari provinciali a Ostellato e Fiscaglia

L’attività più importante della Federazione Nazionale della Pesca Sportiva, FIPSAS, non può

astenersi dal frequentare i campi di gara del ferrarese. In questo 2024 non sono previste attività a livello internazionale, l’attesa è per il 2026 con la disputa, se verrà assegnato all’Italia come sembra, del Campionato del Mondo Giovanile e i campi di gara di Ostellato e di Fiscaglia ovviamente sono in pole position per poterlo ospitare. Sono stati ufficializzati in questi giorni i calendari di tutte le attività organizzate da FIPSAS nazionale compreso l’attività rivolta alla Pesca al Colpo che quella rivolta al Feeder.

Sono tanti gli importanti appuntamenti previsti sul nostro territorio, si è appena disputata la Coppa dei Campioni a Fiscaglia, i Trofei di Serie A2-A3-A4-A5 disputeranno una o due prove nei mesi di Aprile e Maggio sui campi di Ostellato e di Fiscaglia, il Club Azzurro Seniores sarà ad Ostellato il 15 e 16 Giugno e poi per chiudere nei giorni 9 e 10 Novembre a Fiscaglia. Il Campionato Italiano Femminile aprirà a Fiscaglia il 14 Aprile e chiuderà le ostilità il 21 e 22 Settembre alle Vallette di Ostellato. Prima prova dell’Italiano Maschile individuale il 14 Luglio a Ostellato. Le due prove secche della Coppa Italia sono in calendario per il 12 e 13 Ottobre alle Vallette di Ostellato. Anche l’attività rivolta al Feeder interesserà i nostri campi di gara,

l’Italiano Individuale, quello Master e quello Under 25 prenderanno il via il giorno 9 Giugno ad Ostellato, l’Italiano Feeder Method il 17 Marzo ad Ostellato, il Club Azzurro disputa le prove finali nei giorni 12 e 13 Ottobre ad Ostellato. Il Campionato Italiano per Squadre disputa le finali nei giorni 19 e 20 Ottobre alle Vallette di Ostellato, l’Italiano Coppie Method assegna il titolo nei giorni 4 e 5 Maggio ad Ostellato e la Serie A2 disputa la terza prova il 26 Maggio ad Ostellato. Alla luce di quella che è l’attività a livello nazionale della FIPSAS, il Comitato di Settore Provinciale è al lavoro per stilare il programma della attività provinciale per questo 2024 che sarà diramata quanto prima.