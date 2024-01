Pesca sportiva. L’Invernale a Caspani e Redaelli

La passione per la pesca sportiva non va mai in letargo. Non hanno dubbi in proposito le 27 coppie che hanno partecipato alle quattro tappe del Trofeo Invernale 2023-2024. Come Luca Caspani e Mirko Redaelli, secondi un anno fa e vincitori dell’edizione che si è conclusa domenica al laghetto della Boscherona. L’organizzazione della gara, articolata nelle tappe del 12 e 26 novembre, del 10 dicembre e del 7 gennaio, è stata curata da Paolo Cavalleri. La prova conclusiva è stata vinta da Franco Zucchi e Danilo Esposito. Ma a Caspani, 28enne di Lomazzo (Como) e a Redaelli, 22enne di Giussano, è bastato conquistare il secondo posto per mantenere il primato. Il sorpasso in extremis non è così riuscito alle coppie composte da Tamara Riva e Luca Arosio, e da Moreno Casiraghi e Mario Pavanello. Una decina di partecipanti al Trofeo Invernale gareggia nel campionato di serie A1. Tra questi ci sono i due vincitori, componenti della squadra della Fratelli Campana di Solaro. "Pescare alla Boscherona - ammettono Caspani e Redaelli - per noi è una specie di allenamento in vista di altre competizioni". "Il bilancio - spiega Paolo Cavalleri - è positivo. Solo nella penultima prova la pescosità è stata bassa".