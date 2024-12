Pesistica. Ecco il Memorial Gilberto Grilanda

Torna oggi l’appuntamento annuale con la gara di panca piana

organizzata come da tradizione dalla palestra New Club Sportman di via Ugolino da Forlì. Una manifestazione che dalla passata edizione (tenutasi nel dicembre 2023) si è trasformata anche e soprattutto in un sentito omaggio alla memoria del fondatore del club e della competizione stessa, Gilberto Grilanda, un autentico pioniere del culturismo a Forlì, scomparso l’anno scorso in aprile all’età di 78 anni.

Il Memorial si tiene nella palestra in cui Grilanda, che è stato anche apprezzato giudice di gara a livello nazionale, ha insegnato pesi e cultura fisica per quattro decenni, dal 1982 in poi. La competizione, che si disputa alle ore 15 ed è riservata ai tesserati della locale associazione sportiva, è organizzata dai figli del compianto maestro, Marco e Monica. La formula prevede per ogni partecipante tre alzate e il punteggio con cui viene stilata la classifica deriva dal differenziale fra il peso maggiore sollevato e quello corporeo dell’atleta. Chi è interessato ad assistere alla gara può accedere liberamente alla palestra.