Petrarca, ragazze d’oro. Ora le finali nazionali

di Andrea Lorentini

La Ginnastica Petrarca vola ai campionati italiani giovanili. Il fine settimana ha regalato particolari soddisfazioni alla società aretina che ha esultato con le ragazze delle squadre allieve di ginnastica ritmica e con i ragazzi della categoria allievi di ginnastica artistica maschile che, in contemporanea, sono scesi in pedana nelle rispettive zone tecniche interregionali dove hanno conquistato ben quattro qualificazioni per le finali nazionali. Le formazioni femminili (nella foto) hanno gareggiato a Roma nel campionato di squadra Gold allieve. Il miglior risultato nella fase interregionale ha portato la firma delle ginnaste della categoria allieve 3 che, dopo la vittoria del titolo toscano, sono riuscite a emergere anche a livello interregionale con un prestigioso secondo posto su sedici società in gara. La squadra Allieve1, seconda nel campionato regionale, ha chiuso, invece, al quarto posto finale che ha permesso comunque di strappare il pass per la fase nazionale.

La zona tecnica interregionale dei campionati individuali allievi Gold di ginnastica artistica maschile è andata in scena nella pavese Mortara e ha nuovamente visto brillare Giulio Bartalini che ha meritato il secondo posto sul podio in virtù delle ottime prove a corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra, conquistando così l’accesso per le finali nazionali. Tra gli allievi 1^ fascia pass tricolore anche per Alessandro Ferrini.