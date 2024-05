Pgf alle finali scudetto. Domani l’evento a Firenze

Sabato a Firenze la Palestra Ginnastica Ferrara sarà impegnata, per il terzo anno consecutivo, nella Final Six per il campionato di Serie A1 di ginnastica artistica maschile, con il vantaggio di arrivare nella città medicea con grande entusiasmo, maturato dopo le splendide prove appena ottenute nei campionati allievi Gold dei giovani palestrini, e senza nulla da perdere, sapendo che l’obiettivo stagionale era la salvezza, già ampiamente raggiunta. Tra le mura del Palagym “Orlando Polmonari” quindi c’è grande soddisfazione per i risultati fin qua ottenuti ma, è innegabile, è anche un momento di grande attesa: essere nel Gotha della ginnastica artistica maschile per la terza volta di fila, tra l’altro in un anno

olimpico, è un risultato di altissimo profilo. Il terzo posto conquistato la scorsa stagione non pesa, sapendo bene che si è trattata di un anno molto diverso, ma questo non limita la voglia di far bene dei ginnasti e la “tentazione” dei tecnici di studiare al centesimo di punto la strategia. Sì, perché la Final Six è sempre anche una partita a scacchi che vede azzerati i punteggi della regular season, con le posizioni conquistate utili solo equilibrare le

due semifinali e dare il diritto di scegliere l’ordine dei ginnasti da schierare negli scontri diretti che compongono la prova, due per ognuno dei 6 attrezzi, e che stabiliranno la classifica, lasciando in seconda battuta il punteggio complessivo ottenuto. La vincente di ogni girone accede di diritto alla finalissima di domenica, con la miglior seconda a fare da terzo incomodo. Con la Pgf ci saranno i campioni d’Italia uscenti della Virtus Pasqualetti Macerata e i lombardi della Pro Carate. Nel girone B invece il Gymnastic Romagna Team, i neopromossi della Spes Mestre e la Giovanile di Ancona.

Gli alfieri palestrini che scenderanno in pedana, con l’obbligo di schierarne almeno 4, saranno il capitano Andrea Passini, Steven Matteo, Tommaso Bertarelli, Emiliano Landi, Pietro Miserti e il tre volte campione d’Europa 2024 Illia Kovtun.