PIAZZAMENTO DI PRESTIGIO. La Petrarca brilla ancora: Ferrini e Materazzi in evidenza ai campionati italiani

La Ginnastica Petrarca conquista un quinto posto alle finali del campionato italiano a squadre di artistica maschile. Il prestigioso traguardo è stato raggiunto da Alessandro Ferrini e Cristian Materazzi che, nati nel 2015 e impegnati nella categoria allievi Gold3, hanno gareggiato con coetanei in un programma completo tra tutti gli esercizi della disciplina, dimostrando la tecnica e il carattere per piazzarsi ai piani alti della classifica. Il cammino dei due ginnasti, allenati da Anna Piazza e Jacopo Pineschi, aveva trovato le prime soddisfazioni con la vittoria nell’ultima prova del campionato regionale che aveva aperto le porte per accedere alla fase nazionale e per poter così rientrare nella ristretta cerchia di venticinque squadre in corsa per il tricolore. La gara, andata in scena a Fermo, ha subito regalato soddisfazioni alla Ginnastica Petrarca con il quinto posto provvisorio nella prova di qualificazione e con la conquista del pass per la finalissima assoluta tra le migliori dodici d’Italia dove Ferrini e Materazzi si sono alternati tra corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra. I voti della giuria hanno ribadito il quinto posto, consolidando così la squadra petrarchina tra le realtà maggiormente promettenti nel panorama dell’artistica giovanile tricolore. Il risultato segue il quarto posto nazionale conquistato da Aurora Serafieri del 2014 nelle finali del campionato italiano allieve di ritmica.