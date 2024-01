Playoff, classifiche e ripescaggi. Ecco il vademecum del Crer

Con la ripresa dei campionati dietro l’angolo (il 6 e 7 Eccellenza e Promozione, 20 e 21 dalla Prima in giù), vale la pena fare un ripasso sulla formula di playoff e ripescaggi del Crer. ECCELLENZA. La novità della stagione: tornano dopo 15 anni, con le semifinali (2^-5^ e 3^-4^) che si giocano in gara secca in casa della meglio piazzata solo se ci sono meno di 7 punti di distacco, in caso di parità al 90’ ci sono i supplementari, poi niente rigori ma passa in finale la squadra di casa. Chi vince la finale va agli spareggi nazionali. Chi vince la finale di Coppa va alla fase nazionale della Coppa, con la vincente in Italia promossa in D.

PROMOZIONE. Stessa formula dell’Eccellenza, con semifinali (se la forbice è minore di 7 punti) e finali di girone, poi le 4 vincenti sono sorteggiate per le due semifinali regionali (campo neutro, rigori dopo il 120’ in parità) e la finale. Per il ripescaggio in Eccellenza vale questa graduatoria per i primi 4 posti, al 5° c’è la vincente della Coppa di Promozione.

PRIMA. Stessa formula di Eccellenza e Promozione per semifinali e finali di girone, le 8 vincenti sono poi abbinate all’interno delle macroaree (nella 1 gironi A, B, C e D) per i quarti regionali con gara in casa della meglio piazzata (o prima sorteggiata), poi semifinali con sorteggio integrale e finale. Chi vince la finale regionale è in Promozione, nei ripescaggi primo posto alla vincente della Coppa di Prima, quindi la perdente della finale playoff regionale e così via.

SECONDA. Stessa formula per semifinali (se la forbice è minore di 7 punti) e finali di girone, le 14 vincenti si affrontano in 7 gare in campo neutro con sorteggio integrale nel turno unico regionale. Nella graduatoria ripescaggi primo posto alla vincente della Coppa di Seconda regionale, poi dal 2° all’8° posto sono inserite le 7 vincenti del turno regionale (in ordine per miglior posizione, miglior quoziente punti e differenza reti), quindi le 7 perdenti.

TERZA. I playoff si giocano con le squadre dal 2° all’8° posto senza forbice, con la 2^ già in semifinale cui si aggiungono le vincenti delle altre 3 sfide. Nella classifica ripescaggi ai primi 14 posti (in ordine per miglior posizione, miglior quoziente punti e differenza reti) ci sono le 14 vincenti dei playoff di girone.

COPPA ECCELLENZA. Le semifinali del 17/1 (20,30): Montecchio-Terre di Castelli a Rubiera e Zola-Gambettola a Cotignola. VARIAZIONI. In Promozione sabato 6 United Carpi-Camposanto alle 14,30, domenica 14 Nextgen-Vianese a Castelvetro.

d.s.