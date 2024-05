Podismo, a Larciano il Trofeo Sagra del Bombolone

Larciano (Pistoia), 31 maggio 2024 – In una serata all'insegna dello sport e della tradizione culinaria, Larciano ha ospitato la 32esima edizione della manifestazione podistica Sagra del Bombolone. L'evento, organizzato dall'Atletica Colonna Asd in collaborazione con il Circolo Arci Colonna, ha trasformato il parco Belinguer in un palcoscenico di entusiasmo e sapori ineguagliabili. La "Sagra del Bombolone" non è solo una gara podistica, ma una vera e propria festa per il palato. I protagonisti indiscussi della serata sono stati, come da tradizione, i bomboloni ripieni di crema e le ciambelline fritte, che hanno deliziato i partecipanti e gli spettatori. La bontà di queste prelibatezze, unite alla gioia del movimento, ha reso l'evento un'occasione indimenticabile. Sotto l'egida della Uisp, l'organizzazione ha saputo gestire magistralmente quella che è considerata la prima delle manifestazioni podistiche competitive serali nella provincia di Pistoia.

La partecipazione è stata ottima, con numerosi atleti e appassionati che hanno risposto all'invito, dimostrando ancora una volta quanto sia radicato l'amore per la corsa e per la buona cucina nella comunità locale. Il momento più atteso è stato senza dubbio quello della degustazione. Nonostante le fatiche della gara, pochi hanno resistito alla tentazione di assaporare i bomboloni e le ciambelline, consapevoli che, seppur non dietetici, questi dolci rappresentano un piccolo sgarro più che giustificato. La convivialità e la bontà delle prelibatezze hanno vinto su tutto, regalando sorrisi e soddisfazione a tutti i presenti. In definitiva, la 37^ Sagra del Bombolone Larciano ha dimostrato come lo sport possa essere perfettamente integrato con le tradizioni gastronomiche, creando un evento che esalta il senso di comunità e la passione per il benessere. Un ringraziamento particolare va all'Atletica Colonna ASD e al Circolo ARCI Colonna per l'impegno e la dedizione profusi nell'organizzazione di questa splendida manifestazione.