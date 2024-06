Stranotturna di Agliana, le foto della corsa

Agliana, 8 giugno 2024 – Dal Circolino di San Niccolò ad Agliana prende il via la 36esima edizione della "Stranotturna aglianese," un evento che, oltre a essere una delle competizioni più attese del calendario podistico toscano, ricorda con affetto Luca Baccini. Quest'anno, la gara ha cambiato scenario, spostandosi dal lago Primo Maggio per attraversare le strade cittadine, un impegno significativo per i soci della Podistica Aglianese che hanno dovuto presidiare ben 45 incroci.

L'enorme sforzo organizzativo è stato ampiamente ricompensato dalla partecipazione di oltre 500 podisti, giunti al traguardo da diverse località, tra cui Livorno, Lucca, Empoli, Firenze, oltre naturalmente a Prato e alle zone limitrofe. Un evento che ha visto un’ampia partecipazione, rafforzando il senso di comunità e passione per il podismo.

A fine gara, come da tradizione, il ristoro è stato un momento di grande convivialità, paragonabile a una festa di nozze.

Ecco alcuni numeri che testimoniano l’impegno e la generosità dell’organizzazione: 45 Kg di pasta, 40 Kg di sugo alla Matriciana, 500 salsicce e 40 Kg di pane. I partecipanti hanno potuto gustare penne al sugo, fettunta e altre specialità calde e preparate al momento.

La "Stranotturna aglianese" della Podistica Aglianese si riconferma come una delle gare più rilevanti del calendario toscano, un evento capace di unire sportivi e appassionati in una serata di sport, solidarietà e amicizia, perpetuando il ricordo di Luca Baccini attraverso la condivisione dei valori che tanto amava. Questa manifestazione non solo celebra l'eccellenza sportiva, ma rafforza il legame con il territorio e la comunità, dimostrando ancora una volta come il podismo sia un potente strumento di aggregazione e solidarietà.