Podismo Alla rinnovata ’Due ponti per la pace’. Andrea Manfredi e Stefano Ferrari grandi protagonisti

Una manifestazione che mancava da 9 anni e che conferma l’importanza dello sport. E’ stata questo la rinnovata edizione della ’Due ponti per la pace’, la corsa podistica competitiva organizzata dall’Atletica Uisp Marina, in collaborazione con il Comune di Carrara, disputata nel centro di Avenza nella giornata nazionale ’SportCity 2024’ (un circuito da ripetere 7 volte per un totale di 7 km) . Presenti la vicesindaca Roberta Crudeli e l’assessora allo sport Lara Benfatto. "Nata una quarantina di anni fa, la corsa venne poi sospesa per motivi tecnici ma questo successo ci induce a ripeterla anche il prossimo anno", affermano gli organizzatori. Si sono registrati tempi interessanti. Il grande risultato è arrivato dall’allievo Andrea Manfredi (Atletica Jolly, classe 2008, allenato dal tecnico Bruno Cieli di Massa) che coprendo i 3 km della sua categoria in 8’47“ conferma di essere una promessa. Nel settore femminile grande gara di Nina Gulino (Atletica Castello Firenze), mentre nella categoria maschile assoluta si è imposto Stefano Ferrari (Pro Avis Castelnuovo Magra) con l’ottimo tempo di 21’34“.

ma.mu.