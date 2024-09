Serra Trial, buona la prima. Vincono Ferrari e Calzolari

Una giornata perfetta per correre. Aria tersa, ampia visuale, temperatura fresca e sole hanno festeggiato degnamente la prima edizione del Serra Trail, corsa su sentieri che raccoglie in parte l’eredità dl Trail del Bucamante ma che già alla prima edizione riesce a raggiungere i 200 iscritti, il numero massimo posto dagli organizzatori per i partecipanti. Molte lodi ha ricevuto il percorso, qualcuna meno la salita al castello di Monfestino che ha messo a dura prova i partecipanti, cui la pioggia notturna ha fornito anche la necessaria dose di fango che al "trailer" piace tanto...in ogni caso, si può ben parlare di un successo sotto tutti i punti di vista: percorso, ristori, organizzazione; da rifare, senza dubbio. Venendo alla gara competitiva, Robert Ferrari (Team 3,30) parte subito in testa nel saliscendi iniziale, tallonato dal favorito della vigilia, il fananese Giulio Piana; ci si aspettava un ritorno di Piana nel tratto centrale di gara, più tecnico, che comprende un passaggio alle cascate del Bucamante, ma Robert non molla e riesce a tenere a distanza abbastanza agevolmente l’inseguitore anche sulla ripida e scivolosa salita di Monfestino; alla fine vince Robert Ferrari in 1h30’58", con Giulio Piana secondo a 1h34’17". Mantiene il terzo posto il giovane Alessandro Marcolini di Frassinoro (classe ’93) che chiude la sua fatica in 1h37’07". Del resto, Marcolini e Frassinoro sono nomi ben noti per il nostro trail in appennino. In campo femminile si impone facendo gara di testa Dinahlee Calzolari con il tempo di 1h43’30" su Manuela Marcolini (altra frassinorese, ben nota a chi pratica la corsa in montagna, artefice tra l’altro dell’Alpicella Trail di Piandelagotti) che la segue conquistando la seconda piazza a 5’ . Terzo posto per Laura Prampolini in 1h54’32". Scorrendo la classifica non si può infine non elogiare l’inossidabile Angelo "Lolo" Tiozzo, classe 1945, che fra Valle e Serra corre da sempre, che ha portato a termine anche questa fatica un pelo dietro ad un altro immancabile, il prof. Fabio Marri (classe 1950). Un esempio di longevità agonistica che nasce dalla passione per la corsa, sia trail o strada.

Giuliano Macchitelli