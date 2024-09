Diavoli scatenati a Colorno: "Ma possiamo fare meglio"

Hbs Colorno

26

Valorugby Emilia

43

HBS COLORNO: Gesi; Corona (71’ Artusio), Abanga (72’ Cantoni), Pavese, Batista (60-68’ Nisica; 68’ Di Giammarco); Ceballos, Palazzani (cap.); Mordacci (68’ Ostoni), Roldan (59’ Adorni), Mbandà; Butturini, Ruffolo; Leso (45’ Galliano), Ferrara (68’ Nisica), Lovotti (51’ Taddei). All.: G.Garcia.

VALORUGBY EMILIA: Bruno; Resino, Majstorovic (49’ Mastandrea), Leituala, Colombo; Ledesma (60’ Pescetto), Cuoghi (75’ Gherardi); Amenta (39’-48’ Favre), Paolucci, Cenedese (65’ Ruaro); Schinchirimini, Dell’Acqua (cap.) (53’ Pisicchio); Rossi (48’ Favre), Marinello (29’ Silva), Dan. Rimpelli (58’ Mazzanti). All.: M.Violi.

Marcatori: 4’ meta Resino, 8’ meta Mbandà tr Ceballos, 29’ meta Cuoghi tr Ledesma, 37’ meta Ruffolo tr Ceballos, 40’ meta Corona; 44’ meta Silva tr Ledesma, 47’ meta Colombo tr Ledesma, 51’ meta Colombo, 65’ meta Mordacci tr Ceballos, 68’ meta Silva tr Pescetto, 75’ meta Resino.

Arbitro: Angelucci di Livorno.

Note: giallo al 38’ a Rossi (Valorugby), al 58’ a Ferrara (Colorno). Spettatori 850.

Inizia in modo esplosivo la stagione del Valorugby; dopo il prevedibile successo di nove giorni fa a Livorno, nel barrage, i Diavoli vincono anche il ben più significativo scontro di Colorno, nella prima giornata di Coppa Italia. Un successo prezioso per il carico di promesse che nasconde e già molto importante per la classifica del girone.

Sotto 12-19 all’intervallo, gli uomini capitanati da Dell’Acqua hanno ribaltato il tabellone del punteggio nel secondo tempo. Alla fine due mete a testa per Silva, Colombo e Resino, una segnata da Cuoghi, primi due punti bianco-granata per Pescetto.

"Sono molto contento per l’attitudine e la grande reazione del secondo tempo – ha commentato l’head coach Marcello Violi – Non sono pienamente soddisfatto della prima parte di gara; abbiamo preso tante punizioni contro e a certi livelli la disciplina fa la differenza. Bene però aver vinto e sono molto soddisfatto di come procede l’integrazione dei nuovi arrivati".

Sabato Valorugby-Lyons, seconda giornata di Coppa.

Dal 12 ottobre via al campionato con la Lazio al Mirabello.

Coppa Italia, prima giornata: Fiamme Oro-Lazio 64-10, Rangers-Petrarca 7-26, Rovigo-Mogliano 34-15; Colorno-Valorugby . Riposo per Lyons e Viadana.

Classifica girone A: Petrarca 5 punti, Valorugby 5, Colorno 1, Lyons 0, Rangers 0.

Marco Ballabeni