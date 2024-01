Podismo. Cross del Campaccio:. Nestola settima

È apparsa in netta ripresa rispetto alla gara di fine d’anno a Bolzano: Sara Nestola (Corradini Calcestruzzi Rubiera) si è piazzata al settimo posto al Cross del Campaccio, disputato ieri a San Giorgio su Legnano. Si tratta di un risultato eccellente, in quanto il Campaccio è una quotata gara internazionale, inoltre, mai nessuna mezzofondista reggiana si era mai piazzata entro le prime sette in questo storico cross. Il cast era notevole, compreso il fenomeno azzurro Nadia Battocletti che questa volta ha dovuto cedere allo strapotere dell’atleta del Burundi, Francine Niyomukunzi, prima in 19’42’’ sulla Battocletti in 19’46’’. Dietro si è scatenata la bagarre tra un paio di straniere e alcune italiane, con la Nestola che ha chiuso bene in 21’30’’. Di queste prime sette, Sara, appena passata alla categoria senior, era la più giovane e questo fa ben sperare per il futuro. La Corradini Rubiera era rappresentata anche da altri atleti, in particolare il master Fabio Caldiroli è giunto terzo nella categoria SM55. Bene anche due giovani di categoria allievi, Mirko Masetti 13° e Giulia Tonioni 15ª.