Podismo, domani la gara competitiva di 14 chilometri organizzata da Nuove Acque. La partenza dal vecchio impianto di Buon Riposo. Corsa dell’Acqua, ci siamo: oltre 200 al via

AREZZO

Manca un solo giorno al via della seconda edizione della Corsa dell’Acqua, gara podistica organizzata da Nuove Acque con la collaborazione tecnica della Up Policiano e il patrocinio di Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo, Coni e Csi. L’evento fa parte delle iniziative per festeggiare i 25 anni di attività di Nuove Acque ed è battezzata anche "corsa tra gli acquedotti" dato che il percorso andrà a toccare tutti i punti di maggior interesse dal punto di vista idrico di Arezzo e dintorni. La gara competitiva di domani sulla distanza di 14 chilometri parte, infatti, dal vecchio impianto di potabilizzazione di Buon Riposo, raggiunge quello di Poggio Cuculo, passa dall’impianto di depurazione di Casolino e arriva infine sul traguardo all’altezza della sede di Nuove Acque in via E. Rossi ad Arezzo dopo aver attraversato le frazioni di Campoluci, Stroppiello, Patrignone, Montione, San Leo e Chiani e aver fatto tappa alla Chiusa dei Monaci. Saranno oltre 200 a gareggiare nella competitiva.

Tra i favoriti Evgenii Krivosheev (giunto 2° alla prima edizione), Michele Pastorini vincitore della 34 km della Strasimeno, Alessandro Tartaglini e Tommaso Lisi della Up Policiano, poi Enrico Rosadini della Podistica Arezzo, Alessio Della Giovampaola della Subbiano Marathon, Alessandro Fazzi della Filirun Team, il fiorentino Giuseppe Menonna e Giovanni Scatizzi dell’Atletica Sestini. In campo femminile la lotta sarà presumibilmente tra le tre atlete della Up Policiano Valentina Mattesini, Genziana Cenni (ottima prova domenica scorsa a Cassino nei campionati italiani di Cross) e Giulia Sadocchi, vincitrice della 10 km della Strasimeno. Parteciperà alla gara anche il presidente di Nuove Acque Carlo Polci. La partenza è prevista alle 9.30 di domani. Un’ora dopo, via anche alla passeggiata non competitiva con la partecipazione di Legambiente. Percorso di sei chilometri lungo il Sentiero della Bonifica fino all’arrivo sempre nella sede di Nuove Acque.

L.A.