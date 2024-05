Podismo, domenica calda e quasi 450 partecipanti. Trofeo Liberazione a Fossanova nel segno di Valandro e Alfieri

Valandro e Alfieri vincono al ‘Trofeo Liberazione’. Una domenica calda e primaverile ha richiamato quasi 450 partecipanti, buona la partecipazione anche nel settore giovanile. La gara podistica di Fossanova San Marco è una ‘classica’ del podismo ferrarese, organizzata dalla Polisportiva Quadrilatero, con collaborazione di Uisp Ferrara e il patrocinio del Comune di Ferrara. Un appuntamento giunto alla 48^ edizione, anticamente si correva in concomitanza del 25 aprile, la data è stata successivamente cambiata per poi stabilizzarsi nella metà del mese di maggio. I primi a partire sono stati i giovani della mini podistica, che hanno percorso le due distanze dei 400 e 2000 metri, percorrendo le strade del paese. A seguire ha preso il via la gara competitiva di 11,50 km, in coda anche la camminata ludico motoria, manifestazione a passo libero non competitiva con possibilità di scelta tra i due percorsi dei 11,50 o 6,20 km.

Il percorso della gara è partito da via Maddonna della Neve, percorrendo poi la Sp65, svoltando in una parte sterrata e fare ritorno fino a raggiungere la località di Gaibanella e proseguire verso Gorgo, raggiungendo infine il centro sportivo di Fossanova San Marco. Una gara che ha visto fin subito al comando un terzetto guidato dal monselicense Federico Valandro, mentre in campo femminile dominio solitario di Rosa Alfieri. Al termine le premiazioni delle differenti categorie, sia femminili che maschili, oltre a quelle giovanili. I due podi degli assoluti uomini hanno visto quindi la vittoria di Federico Valandro (Quadrilatero Ferrara) con il tempo di 39.09, precedendo il vincitore della passata edizione Andrea Sgaravatto (Atletica Casone Noceto) 40.14, mentre sul gradino più basso del podio c’è Andrea Zapparoli (Reno Runner) in 41.06. Il podio femminile ha visto per il secondo anno consecutivo la vittoria di Rosa Alfieri (Atletica Reggio) con un crono di 45.00, precedendo di quasi un minuto Nadiya Chubak (Gpa Lughesina) 45.54 e terza Elisabetta Rimensi (Quadrilatero) in 49.30. Nella classifica delle società più numerose, vittoria per Corriferrara, Invicta Copparo, Salcus, Faro Formignana e Polisportiva Ferrariola. Il prossimo appuntamento podistico in calendario sarà domenica 19 maggio con il ‘circuito di Cona’.

Mario Tosatti