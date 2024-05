Podismo, domenica il via alla 51esima edizione. Torna lo spettaccolo della Scalata al Castello. Le sorelle Gitonga e Chiappinelli tra i più attesi

Torna l’appuntamento con la Scalata al Castello, che taglierà il traguardo delle 51 edizioni domenica 26 maggio con un programma ricco anche di eventi collaterali. La manifestazione è stata presentata ieri nella sede di Seco, azienda leader nel settore elettronico, main sponsor dell’evento organizzato dalla Up Policiano col patrocinio del Coni e del Comune di Arezzo e con la collaborazione di Fidal Arezzo, Aisa Impianti, Panathlon Club e dell’associazione di volontariato La Racchetta. Il programma prevede il ritrovo degli iscritti alle 15 in piazza Guido Monaco, poi l’esibizione di ciclisti acrobatici prima della partenza delle gare del settore giovanile. Alle 17, via a quelle valide per il campionato italiano con un percorso intorno a parco "Pertini". Alle 18,30, infine, il momento più atteso: quello delle gare internazionali maschile e femminile che per la prima volta partiranno in contemporanea. Il percorso parte da via Crispi percorrendo poi via Roma, piazza G. Monaco, via G. Monaco, via Garibaldi, Piazza Sant’Agostino, via Margaritone e ritorno in via Crispi e via Roma per un totale di 12 giri per gli uomini (10 km) e sei per le donne (5 km). I tempi saranno validi in campo internazionale per l’accesso a eventi mondiali e olimpici. Si prevede quindi un’alta competitività con gli atleti africani protagonisti: tra le donne le gemelle keniane Carolin e Puriti Gitonga, mentre tra gli uomini c’è attesa per l’azzurro Chiappinelli che alla Scalata al Castello di due anni fa stabilì la miglior prestazione italiana sulla distanza, oltre che per i keniani Kenduywo, Kalale, Murithi, i burundiani Irabaruta e Bukuru e altri italiani come Stefano Massimi, Ademe Cuneo e Amaniel Freedom. Si prevedono tempi importanti, meteo permettendo, che diano ulteriore credito a una corsa che vede nel proprio albo d’oro grandi nomi, da Stefano Baldini campione olimpico di maratona ad Atene 2004 e tre volte vincitore della Scalata al Castello al fuoriclasse keniano Ezekiel Kemboi, due volte campione olimpico e quattro volte mondiale nei 3000 siepi.

Luca Amorosi