Podismo, hanno conquistato il titolo italiano nella 10 km. Per Guerra e Gemetto una festa tricolore

Un autentico spettacolo nel cuore di Arezzo con i campionati italiani 10 chilometri su strada di podismo con arrivo in via Roma e percorso disegnato su un circuito nel centro cittadino. Spettacolo tecnico e di pubblico. Pregevole l’organizzazione della Polisportiva Policiano con in testa Fabio Sinatti. Nuovi campioni nazionali per le categorie più attese Francesco Guerra in campo maschile e Valentina Gemetto in quella femminile anche se le gare a livello assoluto sono state vinte da stranieri, il burundiano Ntakarutimana e dalla sua connazionale Francine Niyomukunzi. Guerra, romano di Frascati, 24 anni, tesserato per il Parco Alpi Apuane era considerato un outsider, ma ha battuto i grandi favoriti Johanes Chiappinelli e il primatista italiano di maratona Iliass Aouani, rispettivamente secondo e terzo. Un grande finale per Guerra che ha chiuso i 10 Km in 28’09’’, mentre il vincitore assoluto Ntakarutimana, ma fuori dal contesto tricolore, ha corso in 28’03’’. Tra le donne Valentina Gemetto, piemontese che gareggia con la Dk Runners Milano si è imposta con uno splendido finale superando in rimonta Elisa Palmero e Sara Nestola, Tempo 32’53’’, mentre la prima assoluta ma che non correva per la maglia di campionessa italiana, la burundiana Niyomukunzi ha impiegato 31’42’’. Belle gare anche nelle categorie giovanili per una splendida giornata di podismo in particolare e di sport in generale. Una giornata che ha visto Arezzo al centro del podismo italiano. Tanta la gente a bordo strada. Un evento che ha visto anche la collaborazione della FIDAL Nazionale, del Panathlon Club Arezzo e del Csi con il patrocinio del Comune di Arezzo e Regione Toscana. Adesso l’appuntamento con il grande podismo è per gli appuntamenti con La Scalata al Castello e la Maratonina città di Arezzo che vedranno tante stelle italiane ed internazionali.

Andrea Lorentini