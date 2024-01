Podismo, il trofeo Otto Comuni a Comacchio. Molmenti è primo

Alla prima del ‘Trofeo 8 Comuni’ vincono Molmenti e Mangolini sotto la pioggia. Si è tenuta domenica mattina in una giornata piovosa la storica manifestazione podistica a tappe, organizzata da Uisp comitato di Ferrara e con la collaborazione del gruppo podistico ‘Comacchio Running Club’. L’appuntamento di Comacchio è la prima volta per il ‘trofeo 8 comuni’, il ritrovo dei 250 partecipanti è stato al parcheggio Ponte San Pietro. Le condizioni atmosferiche sfavorevoli hanno indotto ha modificare il percorso, cassando il passaggio sull’argine adiacente alle valli di Comacchio. Il programma delle partenze è stato differenziato per distanze, che sarà unico per ogni singola tappa del trofeo ‘otto comuni’. I primi a partire sono state le categorie giovanili rispettivamente i primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, mentre ragazzi e cadetti hanno percorso 1500 metri. A chiudere la mattinata di gare la partenza degli adulti femminili e maschili, oltre la categoria allievi sulla distanza di 6 km. In testa subito un terzetto con Paolo Molmenti, Federico Valandro e più staccato Luca Andreella, con allungo deciso del primo negli ultimi metri di gara. Nella categoria allievi in quella femminile vittoria per Marta Gianninoni (Acquadela), seconda assoluta, con il tempo di 23.56, precedendo Giorgia Fogli (Running Club Comacchio) 28.14 e Sara Antonioli (Atletica Copparo) 32.31. In quella maschile vittoria per l’adriese Luca Cotti (Podisti Adria) 31.07. Il podio della categoria adulti assoluti ha visto la vittoria del veneziano Paolo Molmenti (Asd Atletica Biotekna) con il tempo 20.02, precedendo di misura Federico Valandro (Quadrilatero) 20.05 e terzo l’atleta di casa Luca Giovanni Andreella (Running Club Comacchio) 20.44. Tra le assolute donne dominio di Caterina Mangolini (Atletica Delta Ferrarese) con il tempo di 22.25, precedendo Marta Gianninoni (Acquadela) Sara Bragante (Cus Ferrara).