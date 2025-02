Podismo - La società di Sesto Fiorentino tra l’ottava edizione della gara di Palastreto e la cerimonia per i 25 anni di attività. Trofeo BigMat e compleanno: Il Fiorino in festa Grande successo per l’ottava edizione del Trofeo BigMat Palastreto, che domenica ha visto oltre 350 podisti sfidarsi su un percorso...