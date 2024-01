Podismo, l’esito delle votazioni regionali. Pavone e Bugiardini top master

Rita Pavone e Livio Bugiardini sono i migliori master marchigiani nel sondaggio di fine anno promosso dal Comitato regionale. Tanti i voti pervenuti per determinare i primi tre uomini e le prime tre donne, tra i candidati selezionati a contendersi il podio. Nella classifica femminile, molto corta al termine di un confronto combattuto, vittoria per la pesarese Rita Pavone, categoria SF60 in forza al Gruppo Podistico Lucrezia, con 134 punti. Al secondo posto Lucia Burini, SF40 della Sef Stamura Ancona, con soli due punti di distacco a quota 132. Terza e ancora vicinissima alle altre, con 129 punti, si è piazzata Francesca Frulla, SF55 della Nuova Podistica Loreto. Nella particolare classifica anche Victoria Costantini SF60 Atl. Fano Techfem. Più delineata la classifica maschile. Dopo aver conquistato l’ambito premio di atleta master italiano dell’anno indetto a livello nazionale dalla Fidal, nonché il primo posto nel sondaggio di Atleticanet patrocinato dalla rivista Correre, ha trionfato con 185 punti Livio Bugiardini, SM75 della Sef Macerata. Piazzamenti per Giuliano Costantini SM70 Atletica Fossombrone e Giuseppe Miccoli SM85 Atletica Fano Techfem 37.

l.d.