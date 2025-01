Podismo. Maratonina Befana festeggia 50 anni

Nozze d’oro con il podismo per la 50° edizione della ‘Maratonina della Befana’ che si correrà domani con partenza e arrivo dal campo sportivo dell’Isolotto in via Pio Fedi. L’appuntamento con la bandiera a scacchi è alle ore 9 per la competitiva su due percorsi di km 21 e km 10,6 e la passeggiata ludico motoria di km 5. Per la mezza maratona numero chiuso a 500 iscritti con maglietta tecnica e medaglia commemorativa per tutti coloro che tagliano il traguardo. Nella corsa competitiva e nella ludico motoria gli atleti, fra i vari premi, riceveranno anche la calza della Befana. Con iscrizioni aperte per la passeggiata podistica anche la mattina della gara. Info e regolamento su www.isolotto.eu oppure contattare il presidente Andrea Grassi 3889248380. L’evento ha il patrocinio della Uisp Firenze. Corsa su un percorso soprattutto pianeggiante che si snoda tra le vie del quartiere dell’Isolotto, il Parco delle Cascine e zone limitrofe.

F. Que.