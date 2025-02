Podismo. Maratonina di Vinci. Al via la 38sima edizione della gara

Weekend all’insegna del podismo a Vinci, dove la locale società di atletica presieduta da Antonio Iebba organizza la trentottesima edizione della Maratonina di Vinci. Un consueto appuntamento invernale che ha visto negli ultimi anni una sempre crescente partecipazione di appassionati ed esperti podisti e che anche quest’anno non sarà da meno. Proprio in questo 2025 l’Atletica Vinci festeggia i suoi cinquant’anni di attività.

L’appuntamento è per domani mattina alle 8 con il ritrovo degli iscritti presso la palestra comunale di piazza Garibaldi, mentre alle 9.15 ci sarà la partenza partenza da via Renato Fucini. L’evento è diviso in una corsa podistica competitiva a carattere regionale della lunghezza di 14,9 chilometri e, parallelamente, in una passeggiata ludico-motoria di sei chilometri, che partirà a sua volta da via Fucini.

Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito web www.atleticavinci.it, oppure scrivere una mail all’indirizzo [email protected] o chiamare i numeri 329 0931708 o 338 5000848. Oltre 500 lo scorso anno i runners al via del percorso con continui saliscendi sulle colline ‘leonardiana’, con Ayoub Bouras del Gs Maiano a trionfare tra gli uomini e Ioana Lucaci della Polisportiva Azzano tra le donne.