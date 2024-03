Podismo. Pellegrini e Baldassarri scalano la Panoramica

Ben 234 corridori hanno partecipato alla Mezza maratona "La Panoramica 2024" per l’Aido Pesaro: 21,097 km, con partenza da Gabicce Monte ed arrivo a Baia Flaminia attraverso la Panoramica. Andrea Pellegrini dell’Olimpia Nuova Running ha vinto con una performance straordinaria in 1 ora 16’ 26’’ con una grande prestazione. Non da meno, la pesarese Valeria Baldassarri del Marotta Mondolfo Run, che ha tagliato il traguardo facendo la sua entrata trionfale e dominando con il tempo di 1 ora 31’26’’, dimostrando forza, resistenza e grande determinazione. Ma il vero vincitore della giornata è stato il divertimento, lo sport e lo spirito di solidarietà.

Questa manifestazione è stata resa possibile grazie all’organizzazione dell’Atletica Banca di Pesaro Centro Storico ma anche all’impegno di generosi sponsor che hanno creduto nel progetto aiutando a realizzarlo. "Un sentito ringraziamento – affermano gli organizzatori – va quindi a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento compresi i volontari che hanno dedicato il loro tempo e la loro energia per assicurare il successo della manifestazione: senza il loro prezioso contributo, “La Panoramica 2024“ non avrebbe potuto brillare con lo stesso splendore. La gara podistica si conferma non solo come un’emozionante sfida sportiva, ma anche come un’opportunità per unire la comunità in un gesto di solidarietà e speranza, possiamo quindi solo sperare che eventi come questo continuino a ispirare e a portare cambiamenti positivi nelle vite di coloro che ne beneficiano, augurandoci una partecipazione ancora maggiore nel corso delle prossime edizioni". Queste le classifiche dei primi cinque classificati: Maschile: Andrea Pellegrini; Francesco Tornati; Riccardo Quattrini; Gilles Boccolini e Giacomo Vitali. Femminile: Valeria Baldassarri; Roberta Brunacci; Monia Montori; Barbara Piancastelli e Laura Innocenti.