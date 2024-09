Vivi San Bartolo 2024, le foto della festa

Firenze, 28 settembre 2024 – Dalla fervida immaginazione del gruppo podistico GS Le Torri nasce "Vivi San Bartolo", una manifestazione che anche quest'anno ha animato il meraviglioso Parco di San Bartolo a Cintoia, un gioiello verde nel cuore del quartiere 4 di Firenze. In questo scenario unico, si sono riunite alcune delle più belle e variegate realtà sportive della città, offrendo ai partecipanti l'opportunità di avvicinarsi e sperimentare un'ampia gamma di discipline.

L'evento, giunto alla sua seconda edizione, si conferma una formula vincente: promuove il benessere fisico e la socialità, permettendo a tutti di cimentarsi in numerosi sport. E’ stato possibile provare la pallavolo con Asd Firenze 5 Palestre, cimentarsi nel canottaggio a terra grazie alla collaborazione con la storica società Canottieri Firenze, e divertirsi con il tennis da tavolo o la scherma. La varietà dell'offerta non finisce qui: freccette, un laboratorio di circo con un allestimento acrobatico, arti marziali con Wushu e Ju-Jitsu, e ancora il floball con i Leoni Firenze Asd, badminton, rugby, tennis, danze irlandesi e balli di gruppo, ciclismo.

Un appuntamento speciale è fissato per il 12 ottobre, quando la giornata sarà arricchita dalla partecipazione di Alpaha Onlus, associazione che si occupa di pet therapy con i suoi straordinari animali. Presso il Parco degli Alpaca, in Via Bassa a Ugnano, a partire dalle 15, i partecipanti avranno la possibilità di conoscere da vicino questi affascinanti e simpaticissimi animali. La giornata culminerà con una corsa podistica non competitiva di 7 chilometri, un'occasione per correre insieme nel segno della solidarietà. Catia Ballotti, presidente di GS Le Torri, esprime grande soddisfazione per l'iniziativa, sottolineando come tutto sia nato dall'energia instancabile di Sanzio Moretti, motore inesauribile e vero cuore pulsante della squadra e dell'intera manifestazione.