Podismo. Sgaravatto e Morlini davanti a tutti, nel ’Mura Trail’ sotto la pioggia

Sgaravatto cala il tris tra gli uomini e Morlini è la più veloce tra le donne, in un ‘Mura Trail’ condizionato dalla pioggia. Il punto di ritrovo è stato in Corso Ercole d’Este nel suggestivo sfondo della ‘Porta degli Angeli’, dove si è tenuto sia l’arrivo e la partenza. Il ‘Mura Trail’ ricorda la storica corsa campestre sulle mura estensi ereditata dal famoso ‘Mura Cross’ degli anni ‘80 e ‘90. La gara competitiva si è tenuta sulla distanza degli 8 km, due giri da 4 km, tra le mura e sotto mura estensi con caratteristici ‘sali e scendi’. Un percorso reso ostico e scivoloso dalla pioggia battente, tanto da allagare lunghi tratti del sottomura e delle mura. In testa al gruppo da subito il portacolori dell’Atletica Casone Noceto, il ferrarese Andrea Sgaravatto, che ha distanziato da subito Mattia Bergossi e Daniele Angelini, giungendo poi al traguardo con le braccia alzate per la sua terza vittoria consecutiva al ‘Mura Trail’.

Tra le donne, bella gara e vittoria in solitaria della reggiana Isabella Morlini. Al termine le premiazioni degli assoluti e dei premi di categoria individuali, effettuate all’interno della ‘Porta degli Angeli’. Il podio degli assoluti femminile vinta da Isabella Morlini (Atletica Reggio Emilia) 35.45, seconda Valentina Venturi (Podistica Pontelungo Bologna) 38.27 e terza Katia Pedarzini (Faro Formignana) 41.23. Il podio maschile primo Andrea Sgaravatto (Atletica Casone Noceto) 28.05, precedendo il giovane ferrarese Mattia Bergossi (Atletica Castenaso) 28.43, mentre sul gradino più basso Daniele Angelini 29.26.

A seguire si è proceduti alla consegna dei premi per la classifica finale delle società più numerose, che è stata vinta dalla Quadrilatero, seguono Corriferrara, Podistica Finale Emilia, Salcus e Faro Formignana.

Mario Tosatti