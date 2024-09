Podismo Si correrà sabato prossimo. Conto alla rovescia per la prima edizione del Giro di Vinca

Si correrà nel pomeriggio di sabato prossimo la prima edizione del Giro di Vinca, gara podisitca di 6,6 km in fondo alla Valle del Lucido, in Lunigiana, lungo un percorso ondulato di un circuito di 1,1 km da ripetere 6 volte. Organizzato dal locale gruppo parrocchiale e dal Parco Alpi Apuane, in occasione delle manifestazioni per l’80° anniversario dell’eccidio del 1944 (144 le vittime), la corsa è valida per il 14° ’Highlander Apuane, Corrilunigiana 2024’. "L’obiettivo è continuare ad animare il paese di Vinca, dopo il successo di ’Vincanta, la memoria che resiste’ che per tre giorni, nello scorso mese di agosto, ha fatto rivivere il paese, vogliamo ricordare le vittime dell’eccidio e tenere vivo il paese – dice Nicola Cappelli (nella foto), l’organizzatore principale della gara podistica che vuole diventare un appuntamento fisso delle corse di atletica –. Con i suoi 80 abitanti Vinca è un paese che non vuole morire e dopo il festival tra teatro, musica e arte, c’è anche lo sport che con questa corsa vuole ricordare quei fatti dolorosi ma anche contribuire alla vitalità del piccolo borgo". Al termine saranno premiati i primi tre assoluti e i primi cinque di ciascuna categoria. Atleta del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde, Nicola Cappelli gareggia nella categoria SM45.

ma.mu.