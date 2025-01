Podismo Sulla pista di Castelnuovo Garfagnana. Andrea Nannizzi trionfa nella ’Corri il tuo 5000’. Marta Micchi seconda

Gradino più alto del podio per Andrea Nannizzi e secondo posto per Marta Micchi, i due atleti del Parco Alpi Apuane Team EcoVerde Cetilar che, sulla rinnovata pista di Castelnuovo Garfagnana, hanno partecipato alla quarta edizione del ’Corri il tuo 5000’.

Sessanta gli iscritti alla manifestazione organizzata dalla società biancoverde del presidente Graziano Poli, suddivisi in tre serie. Entusiasmante la gara elite con il biancoverde Andrea Nannizzi (nella foto) che dopo il primo chilometro di gara ha lasciato la compagnia dei titolati avversari e ha chiuso i 12 giri e mezzo della pista con il tempo di 16’02“, precedendo nell’ordine Mattia Della Maggiora (Orecchiella) di 15“ e il nuovo compagno di squadra Giacomo Molinaro di 28“.

Ottimo quarto posto anche Marco Sagramoni, sempre del team biancoverde, in 16’33“. Nella gara femminile bel duello tra l’esperta Ziva Bertuccelli (Casone Noceto) e la giovane biancoverde Marta Micchi, con la prima che trionfa in 18’59“ dopo una lunga volata. Per il Parco Alpi Apuane bene anche Alice Coltelli in 19’27“, Flavia Cristianini in 22’53“ e Francesca Tesconi 23’44“.

Alla quarta edizione della ’Forte Seafront’ di Forte dei Marmi, vittoria di categoria per Gabriele Battelli (SM50) sulla distanza di 17 km e ottime prove per Andrea Meschi e Luca Linari sul percorso della maratona di 42 km.

ma.mu.