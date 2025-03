Podismo, torna una classica per gli appassionati. Attesi almeno cinquecento partecipanti, lo start da via Roma a Formignana. Formignana-Tresigallo, domenica si corre

Per i praticanti e gli appassionati di podismo, domenica torna l’atteso appuntamento con la "Formignana-Tresigallo Running" - 10° Memorial Carmine Galli e 4° Memorial Mary Bolognesi. La dodicesima edizione è stata presentata ieri mattina da Emanuele Pirani, presidente dell’associazione organizzatrice Asd Faro Formignana, affiancato da Katia Pedarzini (Asd Faro Formignana), Elisa Balestra (Pro Loco Formignana), Andrea Cavallini (Avis - Aido Tresignana), Riccardo Dioli in rappresentanza della Protezione Civile, dal vicesindaco Arrigo Giubelli e dal primo cittadino Mirko Perelli, che ha ricordato come la Formignana Tresigallo Running rappresenti un evento sportivo importante per il territorio, "capace di attrarre ogni anno tanti appassionati di podismo, ma rappresenta anche un momento di socialità e un’opportunità per divertirsi anche con i propri amici a quattro zampe". Alla gara podistica e alla camminata, infatti, anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la "Can… minata", curata in collaborazione con l’Aps Centro socio-culturale "Il Viale": una camminata con cani al guinzaglio aperta a tutti. Il ritrovo per l’avvio della manifestazione podistica è fissato per le 8 del mattino in via Roma a Formignana. Primo "start" sarà dedicate ai più giovani (categorie mini, Esordienti, Ragazzi) alle 9.15; alle 9.45, invece, prenderanno il via la gara competitiva e la camminata. Il percorso sarà lo stesso dello scorso anno e toccherà i principali centri del territorio: "Un’occasione per farlo conoscere ai partecipanti – ha evidenziato Pirani –. Ci tengo a ringraziare l’amministrazione comunale, le associazioni di volontariato, gli sponsor e quanti collaborano all’evento, frutto dell’impegno di tante persone e realtà". L’obiettivo di quest’anno è di toccare i 500-600 iscritti tra competitiva e camminata.

Valerio Franzoni