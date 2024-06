Trofeo Estivo Nave, le foto della corsa

Firenze, 4 giugno 2024 – L'undicesima edizione del Trofeo Estivo Nave si è svolta con un'entusiastica partecipazione sulle rive dell'Arno, presso la sede sociale dell'Us Nave. La corsa, svoltasi al tramonto, ha visto oltre 250 podisti godere della magia che le acque dorate del fiume Arno sanno offrire. Con partenza alle ore 20, i corridori hanno attraversato il fiume per ben due volte, un'esperienza che ha unito sport e natura in uno scenario mozzafiato.

Nonostante la natura non competitiva dell'evento, l'atmosfera è stata carica di energia positiva e spirito comunitario. Questo evento è diventato una celebrazione della solidarietà, poiché il ricavato è stato destinato all'Associazione Trisomia 21 APS, presente alla manifestazione. Il presidente dell'U.S. Nave, Paolo Pistolesi, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'evento e per l'impegno dei soci nel rendere la serata speciale per tutti i partecipanti. L'accoglienza all'arrivo è stata calorosa, con gelati, coccoli fritti, affettati, birra e sangria a disposizione di tutti, creando un'atmosfera festosa e conviviale.

Il "Trofeo Estivo Nave" non è solo una corsa, ma una vera e propria festa di sport, amicizia e solidarietà, unendo le persone in una serata indimenticabile sulle rive dell'Arno.