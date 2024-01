Podismo. Trofeo Otto Comuni, si comincia a Comacchio

Si parte da Comacchio per l’edizione 2024 del ‘Trofeo Otto Comuni’. La storica manifestazione podistica a tappe, prenderà il via domenica 7 gennaio e terminerà il 3 marzo 2024, organizzata da Uisp Ferrara e gruppo podistico ‘Comacchio Running Club’. L‘appuntamento di domenica sarà con una ‘prima volta’ per il trofeo a Comacchio, al parcheggio Ponte San Pietro, ritrovo dei partecipanti dalle 8. II percorso andrà a ‘toccare’ anche le Valli di Comacchio. Il programma delle partenze sarà differenziato per distanze, che varrà per ogni singola tappa del trofeo ‘otto comuni’. Alle 9.30 per le categorie primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, alle 9.45 ragazzi e cadetti che percorreranno 1500 metri e infine alle 10 partiranno gli adulti femminili e maschili, oltre la categoria allievi sulla distanza di 6 km. Il calendario completo del trofeo inizierà appunto nel mese di gennaio con due tappe il 7 a Comacchio, poi il 21 a Mezzogoro. Si passa poi a febbraio il 4 a Formigna e il 25 a Copparo. La quinta e ultima tappa si terrà a Jolanda di Savoia il 3 marzo. Le premiazioni saranno sempre in base alla categoria e i premiati saranno i primi cinque delle stesse, inoltre, anche nell’edizione 2024 la speciale classifica del venticinquesimo ‘giro degli otto comuni’ premierà i primi e le prime tre in base alla miglior somma dei tempi di tutte le cinque prove del trofeo.

La storica manifestazione Uisp è nata nel 1975 da un’idea dell’allora presidente del gruppo Oras Copparo Ivano Rossoni, insieme all’amico Alberto Zanetti e Arci Uisp Ferrara. Una manifestazione pensata con l’intento di promuovere e far crescere l’attività in quelle zone dove da poco si era iniziato ad organizzare gare podistiche. Fu così che prese vita il trofeo (allora) dei quattro comuni (Copparo, Formignana, Migliarino e Codigoro), che si correva in concomitanza con il trofeo ‘Città di Ferrara’ di corsa campestre. Visto il successo della prima edizione, conclusasi nel 1976 con le premiazioni a Copparo, il trofeo divenne dei sei comuni fino a diventare nel tempo l’attuale otto.

Mario Tosatti