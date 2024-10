Podismo, tutto pronto per l’edizione numero 25. Maratonina da primato. In 1300 alla partenza

di Andrea Lorentini

AREZZO

A poche settimane di distanza dai campionati italiani assoluti sulla distanza dei 10 km, torna il grande podismo ad Arezzo. Si corre questa mattina la 25esima edizione della Maratonina Città di Arezzo. Nozze d’argento per una manifestazione internazionale diventata ormai tradizionale e attesissima nel calendario dello sport aretino. Alto il livello tecnico. In campo maschile favoriti i keniani Maiyo Rodgers, Simon Mwangi, Ekwan Ebenyo, Kipkurui Kenduiywo, Kirwa Kiprotich, Simon Ekidor, l’eritreo Amaniel Freedom, il marocchino Mohamed Zouiola, i burundiani Therence Bizoza e Jean Marie Bukuru. Nella starting list femminile da segnalare l’etiope Andualem Tadesse Betselot, la ruandese Clementine Mukandanga, le burundiane Violette Ndayikengurukiye e Micheline Niyomahoro e tra le italiane Silvia Tamburi e Giulia Sadocchi quest’ultima dell’Unione Polisportiva Policiano. A lei sono affidate le maggiori speranza sul circuito casalingo. Circa 1300 gli iscritti tra cui oltre 820 per la gara agonistica, tutti gli altri per la non competitiva. Un numero elevato anche in considerazione del fatto che la prossima settimana a Civitanova Marche ci sarà il tricolore della mezza maratona e diversi italiani hanno scelto di saltare l’appuntamento aretino per concentrarsi sulla prova marchigiana. Il via verrà dato alle 9,30. Partenza da via Crispi e arrivo in via Roma dopo 21,097 km. La novità più interessante il nuovo percorso che prevede tre giri. il primo, più breve di circa 3 km, la seconda tornata invece misurerà circa 7 km e il giro finale ancora più lungo. L’organizzazione come sempre è della Policiano con in testa Fabio Sinatti e la sua famiglia. Presenza importante delle scuole, dalla Severi all’Itis al commerciale "Buonarroti - Fossombroni". Con il Calcit verrà promossa la prevenzione del tumore al seno per tutto il mese di ottobre con informazione allo stand della Maratonina in piazza San Iacopo.