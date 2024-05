Podismo, torna “Prato per la Vita”. Corse benefiche con la Uisp: il calendario

Prato, 3 maggio 2024 – Torna “Prato per la vita”, il tradizionale circuito podistico itinerante organizzato dalla Uisp di Prato in collaborazione con le società podistiche del territorio.

Ogni settimana si cambia luogo di partenza; anche questo anno gli appuntamenti sono dodici e il primo, la tappa di San Paolo, ha visto al via un centinaio di podisti nonostante la pioggia incessante. La formula, che ha mietuto grande successo negli anni passati, si ripropone con iscrizione a 2 euro: l’incasso, tolte le spese organizzative, sarà devoluto alla San Vincenzo de’ Paoli, per dare aiuto economico alle persone bisognose della città, e alla Asd Special Team che opera promuovere sport e inclusività. I percorsi: 8/9 chilometri e mini camminata di 4/5 chilometri. Il prossimo appuntamento è per il 7 maggio con ritrovo al circolo Rodolfo Boschi di Santa Maria a Colonica, sempre con partenza libera dalle 19.30 alle 20.15. I successivi appuntamenti sono: 9 maggio Black Out Iolo, 14 maggio Poggio a Caiano, 16 maggio Mezzana, 21 maggio Borgonuovo, 23 maggio Seano, 28 maggio Narnali, 30 maggio ex ippodromo, 4 giugno Vergaio, 6 giugno Kepos, 11 giugno Figline. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.