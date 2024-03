Pokerissimo del Follonica. Battuto il Sarzana 5-3

Tre punti e terzo posto per il Follonica che batte il Sarzana (5-3 il finale) al Capannino dopo una partita molto sofferta ma alla fine meritata per il grande cuore che la squadra di Silva ha messo in pista dall’inizio alla fine. Partita dai due volti per la squadra del Follonica che quando sembrava aver smarrito le speranze è riuscita a fare suo il match. Primo tempo tutto di marca del Sarzana che con rapide trame offensive riesce a segnare due reti che sembravano indirizzare il match a suo favore. Dopo dieci minuti è infatti Ortiz ad avere ragione di Leonardo Barozzi e dopo pochi minuti Garcia raddoppia tra lo stupore generale. Il Follonica si scuote e Marco Pagnini, dopo dieci secondi accorcia le distanze. Quando Garcia fa il 3-1 sembra che la partita sia stregata, ma il Follonica nel secondo tempo si trasforma: prima segna il 3-2 con Montigel e riequilibra le sorti del match grazie a Francesco Banini che cannoneggia da lontano e fa secco un ottimo Corona. Per il Sarzana è l’inizio della fine: negli ultimi 4 minuti il Follonica usufruisce del power play per il blu a Olmos e Marco Pagnini deposita in rete la pallina che vale il primo vantaggio.

Il Sarzana non ci sta e si spinge in avanti e sul decimo fallo del Sarzana è ancora Francesco Banini a far secco il portiere ospite con un altra bordata delle sue. Il tabellino. Follonica: Barozzi (Mugnaini); Buralli, F. Banini (2), D. Banini, M. Pagnini (2), F. Pagnini, Maldini, Bonarelli, Montigel. All. Silva.