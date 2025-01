Policiano cerca conferme. Il rientro di Loitanyang

Dopo il successo di domenica scorsa a Sesto Fiorentino gli atleti della Polisportiva Policiano scendono di nuovo in campo per cercare di acquisire punteggi importanti per essere ammessi alla finale nazionale di Cassino, in programma sabato e domenica 15-16 marzo. L’appuntamento è per domani a Sinalunga dove si disputerà la prima prova del campionato regionale di società di corsa campestre.

I presupposti ci sono tutti, in campo maschile con il rientro del keniano Simon Loitanyang dopo un anno di intervallo con una società abruzzese, il collaudatissimo Michele Pastorini (che sta preparando una mezza maratona importante e che è reduce da ottimi risultati di inizio anno), il giovane emergente Gian Luca Notturni e gli affidabili Emanuele Graziani, Alessandro Annetti e Stefano Bettarelli.

In campo femminile, dopo la doppietta di domenica scorsa con Sadocchi e Trippi, problemi influenzali e fisici costringono a partecipare la squadra in formato ridotto con Rodriguez Larreca Deyanira e Virginia Leonardi sperando di raggiungere l’obbiettivo nella seconda prova di Lucca del 2 marzo.

Il programma prevede il ritrovo alle 8,45. Segue la partenza alle 9,50, per la 4 chilometri degli allievi. Alle 10,20 è il momento delle categorie allievi e junior femminili nella 5 chilometri. Alle 10,55 partenza dei senior /promesse femminili e junior maschili nella 6 chilometri. Chiudono i senior/promesse maschili nella 10 chilometri alle 11,45.